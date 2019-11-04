Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:32 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,00
|31,14
|31,03
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,41
|28,61
|28,52
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,90
|6,00
|3,58
|HTS
|Patates
|KG
|1,85
|3,02
|2,79
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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