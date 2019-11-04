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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG35,00 35,00 35,00 HTS
Kaşar PeyniriKG31,00 31,14 31,03 HTS
Et BüyükbaşKG28,41 28,61 28,52 HTS
Kuru SoğanKG1,90 6,00 3,58 HTS
PatatesKG1,85 3,02 2,79 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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