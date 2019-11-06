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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 35 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG35,00 35,00 35,00 HTS
TereyağıKG32,00 35,50 32,27 HTS
Civil PeynirKG15,19 15,19 15,19 HTS
PatatesKG3,20 3,20 3,20 HTS
Kuru SoğanKG2,50 2,50 2,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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