Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 32,99 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:56 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 32,99 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|44,00
|32,99
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|20,00
|31,00
|25,05
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,75
| 13,75
| 13,75
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
| 9,99
|10,71
|10,36
|HTS
|Patates
|KG
| 3,00
| 3,02
| 3,02
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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