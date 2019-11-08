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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 32,99 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 32,99 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG26,5044,0032,99HTS
Kaşar PeynirKG20,0031,0025,05HTS
Yağlı PeynirKG13,75 13,75 13,75HTS
Kuru FasulyeKG 9,9910,7110,36HTS
PatatesKG 3,00

 3,02 3,02 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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