Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Yağlı Peyniri
|KG
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,13
|26,87
|HTS
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