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Erzurum Ticaret Borsası

7 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,00 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 43,00

43,00 43,00 HTS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,0033,00ESKS
Yağlı PeyniriKG14,90 14,90 14,90 HTS
Kaşar PeyniriKG23,80

31,13 26,87HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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