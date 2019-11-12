Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,50
|34,00
|32,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|33,50
|33,50
|33,50
|HTS
|Kuru fasuyle
|KG
|11,80
|14,25
|13,22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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