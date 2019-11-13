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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,57 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,57 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 28,1528,72 28,57ESKS
Yağlı PeynirKG 14,70

14,8214,71HTS
Civil Peynir KG16,00 19,91 19,42 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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