Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,57 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,15
|28,72
|28,57
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,70
|14,82
|14,71
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|16,00
|19,91
|19,42
|HTS
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