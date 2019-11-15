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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,26 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG38,0059,0042,26ESKS
Civil PeynirKG16,50 16,50 16,50 HTS
Yağlı PeynirKG14,6216,5016,09HTS
Kaşar Peynir KG 25,0026,0025,26HTS
Kuru FasulyeKG10,0010,00 10,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Erzurum ve Süt Kurumu Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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