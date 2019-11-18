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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,37 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
BulgurKG2,902,902,90HTS
TereyağKG33,3240,0036,37HTS
Yağlı PeynirKG14,9014,0014,97HTS
Kaşar Peynir KG23,8031,0026,37HTS
Lor PeynirKG2,0011,124,83HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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