Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,37 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Bulgur
|KG
|2,90
|2,90
|2,90
|HTS
|Tereyağ
|KG
|33,32
|40,00
|36,37
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|14,00
|14,97
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|23,80
|31,00
|26,37
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|2,00
|11,12
|4,83
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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