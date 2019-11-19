Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,50
|59,00
|45,53
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|11,00
|13,05
|12,26
|ESKS
|Kavurma
|KG
|41,50
|41,50
|41,50
|ESKS
|Patates
|KG
|1,75
|2,75
|1,97
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,40
|2,50
|2,04
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
ESKS: Erzurum ve Süt Kurumu Satışı