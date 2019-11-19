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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,53 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG34,50

 59,00 45,53 ESKS
Tavuk EtiKG 11,00 13,05 12,26 ESKS
KavurmaKG41,50

41,50 41,50 ESKS
PatatesKG1,75

2,75 1,97 HTS
Kuru SoğanKG1,40

2,50 2,04 HTS
YumurtaADET0,59

0,59 0,59 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Erzurum ve Süt Kurumu Satışı

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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