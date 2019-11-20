Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,83 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,83 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,00

42,50 35,83 HTS
Tavuk EtiKG 14,00

22,00 17,88 HTS
Kaşar PeyniriKG24,90

24,90 24,90 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım
Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza almadı Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:49:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]