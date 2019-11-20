Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,83 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,83 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|42,50
|35,83
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|14,00
|22,00
|17,88
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,90
|24,90
|24,90
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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