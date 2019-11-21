Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|18,00
|15,47
|HTS
|Buğday
|KG
|1,45
| 1,45
| 1,45
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,30
|0,36
|0,32
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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