Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,94 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|42,57
|43,27
|42,94
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|39,60
|46,53
|45,71
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|1,50
|1,11
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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