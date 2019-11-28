Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tulum peynirinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tulum peynirinin kilogramı 28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek Sütü
|KG
|1,90
|1,90
|1,90
|HMS
|Tulum Peyniri
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Yumurta
|ADET
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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