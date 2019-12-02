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Erzurum Ticaret Borsası

7 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,67 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG41,67 41,67 41,67 HTS
TereyağıKG 34,00 35,00 34,95 HTS
Kaşar PeyniriKG23,80 31,00 24,17 HTS
Civil PeyniriKG15,00 17,00

15,10 HTS
Yağlı PeynirKG14,90

15,00

14,93

HTS

Kuru SoğanKG6,00

6,00

6,00

HTS

PatatesKG3,02

3,02

3,02

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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