Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|41,67
|41,67
|41,67
|HTS
|Tereyağı
|KG
|34,00
|35,00
|34,95
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,00
|24,17
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|15,00
|17,00
|15,10
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,93
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS