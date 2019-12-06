Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|43,00
|44,00
|43,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,22
|31,00
|26,05
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,75
|28,50
|16,67
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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