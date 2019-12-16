Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 25,31 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 25,31 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 24,4431,0025,31HTS
Et KüçükbaşKG 45,0045,0045,00HTS
Yağlı PeynirADET15,0015,1915,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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