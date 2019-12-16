Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 25,31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:22 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 25,31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,44
|31,00
|25,31
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|ADET
|15,00
|15,19
|15,17
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Son Dakika Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı