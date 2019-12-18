Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 40,00 40,00 40,00 HTS
Kaşar PeyniriKG 31,9432,0031,98HTS
Civil PeyniriKG 6,506,506,50HTS
Yağlı PeynirKG13,6517,5114,44HTS
Tavuk EtiKG 6,75 20,38 11,63 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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