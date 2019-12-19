Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,69 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|35,00
|31,69
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|13,51
|14,00
|13,98
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,12
|2,37
|2,31
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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