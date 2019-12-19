Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,69 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 30,0035,00 31,69 HTS
Civil PeyniriKG 13,5114,0013,98HTS
İnek SütüKG 2,122,372,31HTS
PatatesKG 1,501,501,50HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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