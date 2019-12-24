Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,43 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,50

69,45 42,43 ESKS
KavurmaKG 70,03 88,87 78,48 HTS
Kaşar PeyniriKG 23,77

26,00 25,55 HTS
Yağlı PeyniriKG 12,00

15,35 12,69 HTS
Lor PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS
TereyağıKG 40,74

59,00 46,11 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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