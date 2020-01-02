Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 14,31 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 14,31 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru FasulyeKG 14,3114,3114,31HTS
Kuru SoğanKG 1,181,901,22HTS
PatatesKG1,131,851,22HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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