Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 14,31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı ortalama 14,31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|KG
|14,31
|14,31
|14,31
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,18
|1,90
|1,22
|HTS
|Patates
|KG
|1,13
|1,85
|1,22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Son Dakika Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti