Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,79 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,79
|HTS
|Civil peyniri
|KG
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|3,50
|1,86
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
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