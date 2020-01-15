Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|75,00
|48,89
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,37
|2,37
|2,37
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,07
|33,33
|27,09
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,66
|16,15
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Son Dakika ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Motorine gelen 20 kuruş indirim, pompa fiyatlarına yansımadı