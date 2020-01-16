Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|15,00
|14,28
|HTS
|Buğday
|KG
|1,31
|1,31
|1,31
|HTS
|Ayçiçek Yağı
|KG
|6,98
|7,00
|7,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
Son Dakika ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiren imzaları attı Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemi gerçekleşti Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor