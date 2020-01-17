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Erzurum Ticaret Borsası

12 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG 43,65 43,65 43,65HTS
Civil PeyniriKG 14,3521,3015,29HTS
Kaşar PeyniriKG 24,2526,9025,42HTS
Yağlı PeynirKG15,2815,8215,71HTS
Lor PeynirKG 9,6211,1210,98HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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