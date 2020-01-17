Erzurum Ticaret Borsası
12 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:34 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 43,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|43,65
| 43,65
| 43,65
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,35
|21,30
|15,29
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,25
|26,90
|25,42
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,28
|15,82
|15,71
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|9,62
|11,12
|10,98
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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