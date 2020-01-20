Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,15 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,15 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|KG
|10,50
|10,50
|10,50
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,00
|17,50
|15,55
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|28,00
|26,15
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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