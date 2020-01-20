Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,15 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,15 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru FasulyeKG 10,5010,50 10,50 HTS
Yağlı PeynirKG 13,00

17,5015,55HTS
Kaşar Peyniri KG26,00 28,00 26,15 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kurtların çoban bekçi köpeğini parçaladığı anlar kamerada
Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]