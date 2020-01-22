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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,06 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,06 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,4874,0735,06HTS
KavurmaKG 41,2041,5041,48ESKS
Lor Peyniri KG10,2210,6510,26HTS
Yağlı PeyniriKG 15,01 18,66 16,67 HTS
TereyağıKG 39,55 42,66 40,87 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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