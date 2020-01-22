Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,06 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,06 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,48
|74,07
|35,06
|HTS
|Kavurma
|KG
|41,20
|41,50
|41,48
|ESKS
|Lor Peyniri
|KG
|10,22
|10,65
|10,26
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,01
|18,66
|16,67
|HTS
|Tereyağı
|KG
|39,55
|42,66
|40,87
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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