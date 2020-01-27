Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|44,55
|46,53
|44,65
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|41,00
|43,00
|42,44
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,74
|40,74
|40,74
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|17,50
|16,80
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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