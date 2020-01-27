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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,65 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Küçükbaş KG44,5546,5344,65HTS
Et BüyükbaşKG 41,0043,0042,44HTS
TereyağıKG40,7440,74 40,74 HTS
Kaşar Peyniri KG 26,0026,0026,00HTS
Yağlı PeynirKG 16,0017,5016,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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