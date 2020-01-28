Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 26,5026,5026,50HTS
Tavuk etiKG6,629,007,16HTS
PatatesKG1,201,201,20HMS
Süzme BalKG13,0013,0013,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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