Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|6,62
|9,00
|7,16
|HTS
|Patates
|KG
|1,20
|1,20
|1,20
|HMS
|Süzme Bal
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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