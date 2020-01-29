Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Buğday
|KG
|1,36
|1,36
|1,36
|HMS
|Arpa
|KG
|1,04
|1,10
|1,07
|HMS
|Yumurta
|KOLİ
|10,00
|14,30
|11,01
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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