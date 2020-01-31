Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,66 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,66 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,90
|42,00
|40,66
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|37,00
|40,00
|39,51
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|23,00
|29,17
|25,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|30,00
| 30,00
| 30,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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