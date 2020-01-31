Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,66 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,66 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 38,9042,0040,66HTS
Et KüçükbaşKG37,0040,0039,51HTS
Yağlı PeynirKG23,0029,1725,00HTS
Kaşar PeynirKG30,00 30,00 30,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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