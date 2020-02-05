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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 36,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 36,5036,50 36,50 HTS
Kaşar PeyniriKG31,5035,0033,78HTS
PatatesKG2,502,50 2,50 HTS
Kuru SoğanKG2,002,502,21HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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