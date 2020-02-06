Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,41 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|38,50
|45,38
|40,41
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|38,00
|74,07
|38,79
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|10,22
|10,65
|10,23
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|9,33
|18,59
|16,69
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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