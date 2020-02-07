Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 31,82 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 31,82 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 28,0035,0031,82HTS
Kaşar PeyniriKG30,0030,00 30,00 HTS
Yağlı PeynirKG18,0018,0018,00HTS
Kuru SoğanKG2,002,00 2,00 HTS
PatatesKG1,951,95 1,95 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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