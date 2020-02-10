Erzurum Ticaret Borsası

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KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz