Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,50
|42,50
|42,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|15,04
|15,04
|15,04
|HTS
|Patates
|KG
|2,63
|2,80
|2,64
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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