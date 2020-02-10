Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 42,5042,50 42,50 HTS
Kaşar PeyniriKG15,0015,00 15,00 HTS
Lor PeyniriKG7,007,00 7,00 HTS
Yağlı PeyniriKG15,0415,04 15,04 HTS
PatatesKG2,632,802,64HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak
İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]