Erzurum Ticaret Borsası
11 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTSG
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|13,00
|22,00
|16,16
|HTS
|Tereyağı
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HTS
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