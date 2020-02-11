Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

11 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,00 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 40,0040,0040,00 HTSG
Kaşar PeyniriKG23,0023,0023,00 HTS
Yağlı PeyniriKG13,0022,0016,16HTS
TereyağıKG 31,00 31,00 31,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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