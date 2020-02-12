Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 43,33 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 43,33 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|37,00
|50,00
|43,33
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,40
|32,50
|28,29
|HTS
|Yağlı peyniri
|KG
|20,50
|20,50
|20,50
|HTS
|Süzme bal
|KG
|63,00
|63,00
|63,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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