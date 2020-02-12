Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 43,33 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 43,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 37,0050,0043,33HTS
Kaşar peyniriKG26,4032,5028,29HTS
Yağlı peyniriKG20,5020,5020,50HTS
Süzme balKG 63,0063,0063,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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