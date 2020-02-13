Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|42,50
|42,50
|42,50
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|39,68
|39,68
|39,68
|HTSG
|Yağlı peyniri
|KG
|17,50
|17,50
|17,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,00
|27,23
|23,89
|HTSG
|Lor Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
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