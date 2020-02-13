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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG 42,5042,5042,50HTS
Et küçükbaş

KG39,6839,6839,68HTSG
Yağlı peyniriKG17,5017,5017,50HTS
Kaşar PeyniriKG 22,0027,2323,89HTSG
Lor PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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