Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|44,00
|44,00
|44,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|26,21
|26,21
|26,21
|HTS
|Patates
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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