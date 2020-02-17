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Erzurum Ticaret Borsası

7 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 44,00 44,00 44,00HTS
Kuru SoğanKG 5,00 5,005,00HTS
Civil PeyniriKG 26,21 26,21 26,21HTS
PatatesKG4,004,00 4,00HTS
Kaşar PeyniriKG26,00 26,00 26,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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