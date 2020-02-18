Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 21,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:30 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 21,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|21,30
|21,30
|21,30
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|20,02
|45,00
|25,92
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|14,80
|14,80
|14,80
|HTS
|Pirinç
|KG
|7,63
|7,63
|7,63
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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