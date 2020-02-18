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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 21,30 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 21,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG 21,3021,3021,30HTS
Kaşar peyniriKG20,0245,0025,92HTS
Yağlı peynirKG14,8014,8014,80HTS
PirinçKG 7,637,637,63HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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