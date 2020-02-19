Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru SoğanKG 1,901,90 1,90 HTS
Kaşar peyniriKG26,6926,69 26,69 HTS
ŞehriyeKG3,303,303,30HTS
PirinçKG 8,408,40 8,40 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Bu meslekleri yapanlar erken emekli olacak Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]