Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|KG
|1,90
|1,90
|1,90
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,69
|26,69
|26,69
|HTS
|Şehriye
|KG
|3,30
|3,30
|3,30
|HTS
|Pirinç
|KG
|8,40
|8,40
|8,40
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Son Dakika Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Bu meslekleri yapanlar erken emekli olacak Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü