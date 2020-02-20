Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|40,00
|38,81
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|6,50
|15,74
|14,77
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Yoğurt
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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