Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,81 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:54 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,55
|69,30
|50,81
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|39,08
|33,56
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
|Pirinç
|KG
|6,60
|10,00
|7,17
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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