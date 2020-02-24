Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|36,00
|40,00
|36,35
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
| 36,00
| 36,00
| 36,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,29
| 15,29
| 15,29
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|11,85
|11,85
|11,85
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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