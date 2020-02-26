Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,94 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,24
|71,78
|44,94
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
| 35,00
| 35,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|18,00
|25,00
|23,48
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KOLİ
|27,00
|34,00
|29,39
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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