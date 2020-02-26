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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,94 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 38,2471,7844,94ESKS
Et KüçükbaşKG35,00 35,00 35,00ESKS
Yağlı PeynirKG18,0025,0023,48HTS
Kaşar Peyniri

KOLİ27,00

34,00 29,39 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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