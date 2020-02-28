Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 15 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 15 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|1,90
|2,20
|1,97
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|2,20
| 1,68
|HTS
|Bulgur
|KG
|4,70
|4,70
|4,70
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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