Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 15 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 15 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peyniriKG 15,0015,0015,00HTS
Kuru soğanKG1,902,201,97HTS
PatatesKG1,502,20 1,68HTS
BulgurKG4,704,704,70HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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