Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,81 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|40,00
|45,08
|42,81
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|40,00
| 40,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|26,00
|35,00
|28,52
|HTS
|Civil peynir
|KG
|20,00
|29,00
|25,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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