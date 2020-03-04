Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

7 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,60 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 40,0048,1841,60HTS
Et büyükbaşKG38,00 74,0738,38HTS
Kaşar peyniri KG23,00 35,00 29,95HTS
Yağlı peynirKG16,0022,0017,57HTS
Civil peynirKG15,9816,4216,30HTS
Lor peyniriKG10,2214,8210,44HTS
Kuru soğanKG3,003,003,00HTS
PatatesKG 2,502,50

2,50

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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