Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı 16,61 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı 16,61 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı peynir
|KG
|16,61
|16,61
|16,61
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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