Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı 16,61 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı 16,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Yağlı peynirKG 16,6116,61 16,61 HTS
Kuru soğanKG2,002,00

2,00

HTS
PatatesKG1,951,95

1,95

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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