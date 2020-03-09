Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKG 28,2228,22 28,22 HTS
Kuru soğanKG1,902,00

1,95

HTS
PatatesKG1,501,50 1,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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