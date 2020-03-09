Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|KG
|28,22
|28,22
|28,22
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|1,90
|2,00
|1,95
|HTS
|Patates
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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