Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,44 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 1,952,632,44HTS
Kuru soğanKG2,572,572,57

HTS
PirinçKG6,008,407,02HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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