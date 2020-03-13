Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,44 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:52 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,95
|2,63
|2,44
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,57
|2,57
|2,57
|HTS
|Pirinç
|KG
|6,00
|8,40
|7,02
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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